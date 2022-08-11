حذرت رئاسة أمن الدولة، من خطورة التبرع لجهات خارجية، مؤكدة أن هذا التبرع قد يكون مصدرًا لدعم وتمويل الإرهاب.

التبرع لجهات خارجية:

وكانت رئاسة أمن الدولة، حذرت في فيديو سابق، من التبرع لجهات خارجية مجهولة، مؤكدة أن التبرع لجهات مجهولة يعرض الشخص للمساءلة، موضحة أن التبرع لجهات خارجية مجهولة يعرِض المتبرع للمساءلة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأشارت إلى أن من يريد التبرع للخارج، فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات لخارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.