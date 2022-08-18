اختتمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أعمال ورشة العمل لمراقبي ومنسقي المباريات، والمنسقين الإعلاميين، في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

تفاصيل الورشة التطويرية لمراقبي ومنسقي المباريات

وأوضحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن الورشة التطويرية اُختتمت بالأمس، وذلك بعدما أُقيمت على مدار يومين، من أجل التعريف بالدور الإيجابي في أداء المراقبين والمنسقين.

وتناولت في الوقت ذاته، الملاحظات التي تساهم في تطوير الأداء في الموسم المقبل وفق التعديلات واللوائح وتعليمات المسابقة، كما ناقشت أيضًا ملاحظات مراقبي ومنسقي المباريات وسبل تطوير أدائهم.

وتأتي ورشة عمل المراقبين والمنسقين ضمن سلسلة من الورش التي تقيمها الرابطة خلال الأسابيع الحالية للتأكد من الاستعداد الكامل للمسابقة.

انطلاق الدوري الخميس المقبل

ومن المقرر أن ينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الخميس المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره ضمك، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.