يبدو أن نجم برشلونة، الهولندي ممفيس ديباي ابتعد عن الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

راتب ديباي يعطل اتفاقه مع يوفنتوس

ويسعى المهاجم الهولندي للرحيل عن صفوف برشلونة مجانًا، وذلك على الرغم من بقاء عام على نهاية عقده، وفي الوقت ذاته ترغب إدارة النادي الكتالوني في التخلص منه هذا الصيف لتسجيل الصفقات الجديدة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “عقدت الإدارة الرياضية ليوفنتوس والجهاز الفني والمفوضية الاقتصادي بالنادي اجتماعًا، لتحليل الصفقة، وتم التوصل إلى نتيجة أن ديباي لديه مطالب لا تتناسب مع ميزانية النادي”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “الآن المهاجم صاحب الخيارات الأقوى لتدعيم هجوم فريق يوفنتوس هو أركاديوز ميليك، لاعب أوليمبيك مارسيليا الفرنسي”.

وأضافت: “ممفيس ديباي طلب الحصول على 7.5 مليون يورو كراتب سنوي صافي، وهو ما لم يتناسب مع خطط يوفنتوس وعطل الاتفاق مع إدارة برشلونة”.

وجاء في ختام تقرير “موندو ديبورتيفو”: “بعد خروج يوفنتوس من صراع المنافسة على ضم ديباي، سيكون مانشستر يونايتد مستعدًا لاستقدامه، مع العلم بأنه ارتدى ألوان الشياطين الحمر سابقًا”.

إصابة دي ماريا سبب التدعيم

وأكدت تقارير أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى لضم نجم برشلونة، بعد الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والتي ستبعده عن الفريق لفترة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).