كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال تشكيلة الفريق لمواجهة نادي ألميريا الإسباني وديًا.

وجاء تشكيل الأزرق مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، ناصر الدوسري، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، ماثيوس بيريرا، سالم الدوسري، ميشيل ديلجادو، لوسيانو فييتو”.

ملعب نادي بيرنلي يستقبل مباراة الهلال وألميريا

ويستقبل ملعب Turf Moor، معقل نادي بيرنلي مباراة الزعيم وألميريا، الودية، وذلك تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.

ملعب Turf Moor يقع في مقاطعة لانكشاير في إنجلترا، ويتسع لـ حضور جماهيري يصل إلى 21 ألفًا و944 متفرجًا.

وتم تأسيسه في عام 1883م، ويُعد الملعب الرئيسي لنادي بيرنلي منذ عام 1883 وحتى وقتنا الحالي، حيث خاض عليه كل مبارياته في الدوري الإنجليزي لـ موسم 2021/ 2022.