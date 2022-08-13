انتهت مباراة ميلان ضد أودينيزي، مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى في الدوري الإيطالي لـ موسم 2022/ 2023، بفوز الميلان برباعية مقابل هدفين.

ملخص مباراة ميلان ضد أودينيزي:

المبادرة التهديفية كانت لفريق أودينيزي بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم نجح ميلان في إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ12 عبر الفرنسي ثيو هيرنانديز من ركلة جزاء.

ونجح الكرواتي أنتي ريبيتش في إحراز الهدف الثاني لفريق ميلان بالدقيقة الخامسة عشرة، ثم واصل فريق أودينيزي ضغطه، ليُضيف اللاعب أدم ماسينا الهدف الثاني لأودينيزي بالدقيقة الـ45.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ميلان ضد أودينيزي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

في الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر فريق ميلان عن أنيابه الهجومية محرزًا الهدف الثالث عبر اللاعب الإسباني إبراهيم دياز بالدقيقة الـ46 ثم واصل الميلان ضغطه ليُضيف ريبيتش ثاني أهدافه والرابع لميلان بالدقيقة الـ69.

سيواجه ميلان فريق أتالانتا بالجولة الثانية يوم الأحد المقبل، بينما يلعب أودينيزي مع فريق ساليرنيتانا.