يبدو أن رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على بيان الهلال الذي أصدره أمس بشأن مركز التحكيم الرياضي السعودي وبيانه على قضية محمد كنو سيثير مزيدًا من الجدل بالفترة المقبلة.

ماذا قال آل معمر ؟

وقال آل معمر عبر حسابه في “تويتر”: “لاعبنا من الأول من يوليو إلى صيف 2025، بعقد رسمي موثق في لجنة الاحتراف، يوقعون معه على الهواء، ثم يستغربون تطبيق القانون، عجب عجاب !”.

أزرق الرياض قد يُفكر في رفع شكوى ضد تغريدة آل معمر كونها ستسبب مزيدًا من القلق بين جمهور الناديين، وتوحي بعدم اهتمام النصر ببيان الهلال حيث يسعى الأخير لضمان حقه وإثبات أن كنو لا يزال على ذمته وأن توقيعه لنادي النصر غير صحيح ولم يعلم به الهلال.

نجم الهلال يثير الجدل

وكان كنو أثار الجدل في يناير الماضي بإعلان تجديد عقده مع أزرق الرياض وهو موقع على عقد الانضمام لأصفر الرياض مما جعل الأخير يتقدم بشكوى قانونية أسفرت عن إيقاف كنو 4 أشهر وحرمان الأزرق من تسجيل الصفقات لفترتين حيث أُصدرت القرارات في مايو الماضي، مما جعل أزرق الرياض يتقدم باستئناف ضد القرارات لـ مركز التحكيم الرياضي.

ورُفض استئناف أزرق الرياض، مما يعني أن بطل الدوري السعودي لموسم 2021/2022 لن يتمكن من تسجيل أي صفقة صيفية في العام الحالي ولن يُسجل أي صفقة في يناير المقبل.