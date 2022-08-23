وجه نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى الجماهير، بعد الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول.

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للجماهير

ونشر كريستيانو رونالدو صورة له وهو يُحيي الجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “أحسنتم.. شكرًا على دعمكم في أولد ترافورد”.

وتواجد كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، قبل أن يُشارك في الدقيقة 86، حيث يُخيم الجدل على مستقبله مع الفريق، بعدما أكدت تقارير رغبته في الرحيل للمشاركة بدوري أبطال أوروبا.

فوز مانشستر يونايتد ضد ليفربول

ولعب مانشستر يونايتد ضد ليفربول بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أول فوز له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 3 نقاط.