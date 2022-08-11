أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، اليوم الخميس، عن فسخ تعاقده مع مدرب المنتخب الأول، البوسني وحيد خليلوزيتش رسميًا.

خليلوزيتش يرحل عن المنتخب المغربي

وبرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، قراره، بصعوبة استمرار الطرفين في علاقتهما، نظرًا لوجود خلافات واختلاف كبير في وجهات النظر.

ووجه الاتحاد المغربي لكرة القدم الشكر إلى خليلوزيتش، على ما قدمه للمنتخب المغربي طوال فترة إشرافه وفي مقدمتها التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر.

ووعد الاتحاد المغربي لكرة القدم، بتهيئة كافة الظروف المثالية للمدرب الجديد من أجل النجاح في مهمته مع المنتخب الأول.

وكان خليلوزيتش، قد قاد منتخب المغرب الأول لكرة القدم للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، بينما ودع أسود الأطلس منافسات كأس الأمم الإفريقية “الكاميرون 2021” من الدور ربع النهائي على يد نظيره المصري.

وليد الركراكي أبرز المرشحين

ويعتبر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد، وليد الركراكي، المرشح الأقرب لتدريب منتخب المغرب وقيادته في كأس العالم.