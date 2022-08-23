يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الزمالك، بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًّا.

الهلال يواجه الزمالك:

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز قبل 3 جولات على نهاية المسابقة، وذلك بعد خسارة بيراميدز ضد فيوتشر بهدف نظيف، مساء اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يلعب يواجه الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الزمالك على إستاد لوسيل في قطر، يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر سبتمبر المقبل، على لقب كأس سوبر لوسيل.

وكانت اللجنة المنظمة لمباراة كأس سوبر لوسيل قد طرحت مؤخرًا تذاكر المواجهة المرتقبة بين الهلال والزمالك، وتراوحت الأسعار من 40 ريالًا وحتى 200 ريال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدل بشأن تأجيل المباراة:

وأُثيرت حالة من الجدل بشأن احتمالية تأجيل موعد مباراة كأس سوبر لوسيل، بسبب مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الأدوار التمهيدية بدوري أبطال إفريقيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).