رغم تلقيه 4 جرعات من لقاح فايرز أصيب ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي ومدير شركة فايرز الأمريكية للأدوية بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة بلومبرج فقد تلقى بورلا أربع جرعات من اللقاح الذي تنتجه شركته.

وقال بورلا في بيان: “صحتي جيدة، وأعاني من أعراض متوسطة للغاية” وأضاف أنه بدأ في تناول الأدوية وفق البروتوكولات العلاجية.

وأوضح أنه يخضع للعزل ويتبع الإجراءات الوقائية للصحة العامة.

فعالية لقاح فايزر

وفقًا لفريق الخبراء الاستراتيجي، في منظمة الصحة العالمية، يُعد لقاح فايزر بيونتك المضاد لكوفيد-19 لقاحًا مأمونًا وفعالًا.

وتتمثل الأولوية في البدء بتطعيم العاملين الصحيين المعرّضين بشدة لمخاطر العدوى، ويليهم كبار السن، قبل بقية السكان.

وهذا اللقاح مأمون وفعال لجميع الأفراد البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق.

وتماشيًا مع خريطة طريق المنظمة بشأن تحديد الأولويات وإطار قيم المنظمة، ينبغي إعطاء الأولوية في التطعيم لكبار السن والعاملين الصحيين والأشخاص المنقوصي المناعة.

ويمكن إعطاء اللقاح للأفراد الذين سبقت إصابتهم بكوفيد-19، ولكن قد يختار هؤلاء الأفراد تأخير التطعيم باللقاح لمدة 3 أشهر بعد الإصابة بالعدوى.