نجح الفريق الكروي الأول بنادي ميلان في تحقيق رقم مميز، وذلك رغم التعادل مع نادي أتالانتا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

ميلان ينجح في العودة بعد التأخر

وذكرت شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات أن الروسونيري أصبح أكثر فريق بالدوري الإيطالي في العام الحالي يحصد نقاطًا بعد أن يكون متأخرًا في النتيجة.

وتمكن الروسونيري من جمع 14 نقطة في العام الحالي بالدوري الإيطالي بعد أن يكون متأخرًا في النتيجة.

وكان أتالانتا تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب روسلان مالينوفسكي بالدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل الجزائري إسماعيل بن ناصر لـ ميلان بالدقيقة الـ69.

وأصبح رصيد الروسونيري بعد التعادل 4 نقاط في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد أتالانتا 4 نقاط في المركز الرابع.

موعد المباراة المقبلة لـ الروسونيري

وسيواجه الروسونيري في الجولة الثالثة، فريق بولونيا يوم السبت المقبل في الدوري الإيطالي، بينما يواجه أتالانتا فريق هيلاس فيرونا يوم الأحد المقبل.

وكان الروسونيري تُوج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021/2022 بعد منافسة قوية مع الجار نادي الإنتر، حيث فاز ميلان بلقب الدوري بعد مرور 11 عامًا على آخر تتويج به وكان في موسم 2010/2011 مع المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي الحالي.

يذكر أن ميلان كان جدد عقد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في نهاية شهر يوليو الماضي ولمدة عام واحد.