قالت الملاكمة المحترفة البريطانية من أصل صومالي، رملة علي، إن السعودية أصبحت دولة تقدمية للغاية؛ ذلك أنها تسعى لضم المزيد من النساء في مجال الرياضة بمختلف أنواعها وتشجيعهن على ذلك.

وصرحت رملة بذلك في حوار مع موقع Africanews على هامش المؤتمر الصحفي السابق لحدث Rage On The Red Sea، متابعة أنها شاهدت رياضيات سعوديات شاركن في الأولمبياد في فعاليات مختلفة.

وتابعت: أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأشياء العظيمة والعديد من الرياضيين الرائعين القادمين من هذا البلد، مشيرة إلى أنه من المهم جدًا للفتيات أن يقررن ممارسة الرياضة في سن مبكرة؛ حيث سيساعدهن ذلك على تحقيق واكتساب الكثير من دروس الحياة التي سيتعلمنها فقط عن طريق الرياضة.

وأضافت: ممارسة الرياضة في سن مبكرة سيجعل الفتيات يتعلمن كيفية الانضباط ومعنى العمل الجاد والتضحية، بالإضافة إلى ذلك، ستجعل الرياضة الفتيات الصغيرات يتعلمن معنى الفوز وما يعنيه الخسارة، وهو أمر مهم للغاية لمساعدتهن في معظم مسارات حياتهن.

وكانت رملة قد بادرت علي إنشاء مبادرة داعمة استضافت خلالها أكثر من 30 ملاكمة سعودية، وأجرت معهن مباريات؛ بهدف التوعية ونشر اللعبة في مجتمع النساء السعوديات.

Boxing: Ramla Ali 'honoured' to be part of first female fight in Saudi Arabia https://t.co/wM6SxMr2in — africanews 😷 (@africanews) August 17, 2022

رملة علي تصنع التاريخ في السعودية

كل من رملة علي وخصمتها من جمهورية دومينيكا كريستال جارسيا، في طريقهما لصنع التاريخ في السعودية غدًا الموافق 20 أغسطس، حيث ستواجهان بعضهما في أول معركة من نوعها للسيدات في المملكة.

لحظات تاريخية

وستشهد ليلة السبت العديد من اللحظات التاريخية التي ينتظرها الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الملاكمين أنتوني جوشوا وألكسندر أسيك، وأول مباراة ملاكمة محترفة للسيدات.

وأضافت أن معرفتها بأنها ألهمت ما لا يقل عن 40 امرأة كان إنجازًا كبيرًا في عينيها، وعن استعداداتها لخوض أول نزال نسائي، قالت إنها حظيت بمعسكر رائع وأنها مستعدة 100% للقتال وتقديم أداء رائع.

وأضافت أنها وخصمتها ممتنتان للسعودية لأنها جعلتها واحدة من أوائل الملاكمات اللواتي شاركن في معركة في المملكة، قالت إنها تتطلع إلى بذل قصارى جهدها.

من هي رملة علي؟

أصبحت رملة علي، التي انتقلت إلى إنجلترا مع عائلتها من الصومال كلاجئة حرب، بطلة صنعت التاريخ في عالم الملاكمة.

وفي سنواتها الأولى في هذا المجال، فازت ببطولة المبتدئين الوطنية في إنجلترا كملاكمة هاوية عام 2015 ثم بطولة إنجلترا للملاكمة النخبة الوطنية عام 2016 ، وكذلك بطولة بريطانيا العظمى لعام 2016، بالإضافة إلى بطولة منطقة أفريقيا لوزن الريشة لعام 2019.

والملاكمة البالغة 32 عامًا هي أيضًا عارضة أزياء، ومؤسس نادي يدعم النساء للمشاركة في الملاكمة من خلال تقديم دروس وتدريبات.