قالت الملاكمة المحترفة البريطانية من أصل صومالي، رملة علي، إن السعودية أصبحت دولة تقدمية للغاية؛ ذلك أنها تسعى لضم المزيد من النساء في مجال الرياضة بمختلف أنواعها وتشجيعهن على ذلك.

وصرحت رملة بذلك في حوار مع موقع Africanews على هامش المؤتمر الصحفي السابق لحدث Rage On The Red Sea، متابعة أنها شاهدت رياضيات سعوديات شاركن في الأولمبياد في فعاليات مختلفة.

وتابعت: أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأشياء العظيمة والعديد من الرياضيين الرائعين القادمين من هذا البلد، مشيرة إلى أنه من المهم جدًا للفتيات أن يقررن ممارسة الرياضة في سن مبكرة؛ حيث سيساعدهن ذلك على تحقيق واكتساب الكثير من دروس الحياة التي سيتعلمنها فقط عن طريق الرياضة.

وأضافت: ممارسة الرياضة في سن مبكرة سيجعل الفتيات يتعلمن كيفية الانضباط ومعنى العمل الجاد والتضحية، بالإضافة إلى ذلك، ستجعل الرياضة الفتيات الصغيرات يتعلمن معنى الفوز وما يعنيه الخسارة، وهو أمر مهم للغاية لمساعدتهن في معظم مسارات حياتهن.

وكانت رملة قد بادرت علي إنشاء مبادرة داعمة استضافت خلالها أكثر من 30 ملاكمة سعودية، وأجرت معهن مباريات؛ بهدف التوعية ونشر اللعبة في مجتمع النساء السعوديات.

Boxing: Ramla Ali 'honoured' to be part of first female fight in Saudi Arabia https://t.co/wM6SxMr2in

