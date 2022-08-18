قال موقع ME Construction News إن سحر نجاح المملكة يكمن في جودة الخطط التي تضعها القيادة السعودية تحت برنامج رؤية 2030، مضيفًا: الرياض في وضع مالي قوي يُمكنها من المضي قدمًا في تطوير مشاريعها.

الوضع الاقتصادي العالمي

وتابع التقرير: شهد الاقتصاد العالمي هذا العام تأرجحًا بسبب عواقب وتبعات وباء كورونا والصراع الروسي الأوكراني، ويشهد العالم أيضًا مستويات عالية من التضخم والركود ومن المرجح أن تستمر حتى عام 2023، وقد تعاملت البنوك المركزية الكبرى مثل بنك إنجلترا و الفيدرالي الأمريكي والأوروبي برفع أسعار الفائدة للتعامل مع العواقب الاقتصادية الحالية.

إنجازات اقتصادية في السعودية

وأضاف التقرير: أما بالنسبة للسعودية، فإن هذه المشاكل الاقتصادية ليست في قاموسها هذا العام، حيث سيطرت على مستويات التضخم عند 2.7% وتجاوز اقتصادها التريليون دولار كما أنها تشهد نموًا اقتصاديًا رائعًا أشاد به صندوق النقد الدولي في تقرير له بالأمس.

وتابع: تدفع هذه التطورات بالثقة في البنية التحتية والاستثمار الاقتصادي غير النفطي، كما تؤدي قوة الاستثمارات لصندوق الاستثمارات العامة في الخارج إلى رفع معنويات السوق فيما يتعلق بالتطورات المستقبلية للمملكة وهو ما يؤدي بدوره إلى وضع تصور إيجابي لمستقبل البلد، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد المملكة تحفيزًا اقتصاديًا مستمرًا في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، تطرح السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشروعات السياحية الضخمة من أجل تنويع الاقتصاد، وهو ما يحفز التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

واختتم التقرير قائلًا: مستقبل السعودية على المدى الطويل أقل ما يقال عنه إنه مشرق، كما أنها تسير على مسار نمو قوي.