خفضت شركة الطاقة غازبروم، التي تسيطر عليها حكومة روسيا، شحنات الغاز إلى شركة إنجي الفرنسية، وذلك بسبب خلاف بين الطرفين على بنود العقود، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وبحسب بيان شركة الطاقة الفرنسية، فإن شحنات إنجي من غازبروم تراجعت بشكل كبير منذ دخول روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، لكنها أكدت على أنه تم تأمين الكميات اللازمة للوفاء بالتزاماتها لعملائها.

وأضافت الشركة أنها اتخذت أيضًا إجراءات للحد بشكل كبير من أي تأثير مالي ومادي مباشر يمكن أن ينجم عن توقف غازبروم في إمدادات الغاز.

ألمانيا متفائلة رغم تحركات روسيا

وفي الوقت نفسه، قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة بشكل جيد لمعالجة نقص الطاقة المحتمل بسبب ضغط موسكو على إمدادات الغاز الأوروبية، وذلك حتى مع تنامي المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار الذي من المحتمل أن يؤثر على المستهلكين في جميع أنحاء القارة الأوروبية هذا الشتاء.

وأشار شولتز إلى قرارات ألمانيا بإعادة تنشيط محطات الطاقة التي تعمل بالنفط والفحم، حيث قال: سنكون قادرين على التعامل بشكل جيد مع التهديدات التي نواجهها من موسكو التي تستخدم الغاز كجزء من استراتيجيتها في الحرب ضد أوكرانيا.

وأكد شولتز على أن منشآت تخزين الغاز ممتلئة بالفعل بنسبة تزيد عن 80%، أي أكثر مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، ومن المتوقع أن توافق الحكومة على حزمة أخرى من الإجراءات في الأيام المقبلة لمساعدة المستهلكين الألمان على التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

قطع روسيا لإمدادات الغاز عن أوروبا

وقطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي أو خفضته إلى عشرات من دول الاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الوقت يناشد قادة الاتحاد الأوروبي شعوبه لاستخدام كميات أقل من الغاز خلال فصل الصيف حتى يتم تأمين التخزين الشتوي للغاز.