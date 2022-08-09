يُعد النجم البرازيلي رومارينيو من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال المواسم الأخيرة، ويأمل في مواصلة التألق بالموسم الجديد.

أبرز أرقام رومارينيو مع الاتحاد

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع رومارينيو في مثل هذا اليوم عام 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، ليفرض نفسه على التشكيلة الأساسية، ويكون من أبرز لاعبي دوري المحترفين.

وخاض رومارينيو 116 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وساهم في تسجيل 74 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 58 مرة، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

ويُعد رومارينيو هو هداف أجانب الاتحاد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وأول أجنبي يحرز أكثر من 20 هدفًا في موسم واحد بالمسابقة، كما أنه الهداف التاريخي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكره في النمسا، وخاض خلاله عدة مباريات ودية، على أن يعود إلى جدة يوم 13 أغسطس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتطمح إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في تألق الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، والعودة إلى منصات التتويج، لضم أكثر من لاعب وكان آخرهم هيلدر كوستا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).