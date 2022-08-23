أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرّض منطقة جازان إلى رياح نشطة، وسحب رعدية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي: جازان، وفرسان.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

كما نبه المركز إلى تعرض منطقة مكة المكرمة إلى رياح نشطة، وأتربة مثارة، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.

وبين أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: الشعيبة، والقنيفذة، والليث، والمظيلف.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

حركة الرياح السطحية

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول تدريجياً شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.