توقع مركز طقس العرب أن تكون الأجواء دافئة نسبيًا في مختلف مناطق المملكة، الليلة، مع استمرار هطول زخات من الأمطار التي تكون رعدية في الأجزاء الجنوبية من المملكة نواحي نجران وجازان وعسير.

استمرار تموضع الكتلة الهوائية الحارة

وكان المركز توقع في وقت سابق استمرار تموضع كتلة هوائية حارة وجافة فوق أغلب مناطق شبه الجزيرة العربية خاصةً الشرقية منها مؤدية إلى تعمق المُنخفض الجوي الحراري في الرُكن الجنوبي الشرقي، وذلك بالتزامن مع تدفق كُتلة هوائية أقل حرارة فوق العراق وشمال الجزيرة العربية، يؤدي ذلك إلى تشكل فرق كبير في قيم الضغط الجوي بين تلك المنطقتين.

خريطة الأمطار اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.