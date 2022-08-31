حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، زياد الصحفي وجهته الجديدة بعد خروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

زياد الصحفي في طريقه للتعاون

وأوضح الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن زياد الصحفي اتفق مع التعاون على الانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، ويتبقى التوقيع الرسمي.

وأصر نونو سانتو على الاستغناء عن خدمات زياد الصحفي في الميركاتو الصيفي الحالي، واستبعده من القائمة، مؤكدًا أن هذا القرار يُناسب الفريق، حيث إنه يركز على اللاعبين الحاليين الذين يتدربون معه.

الاتحاد هذ الموسم

وحقق العميد انطلاقة قوية في دوري روشن السعودي، حيث فاز على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.

وتُمني جماهير الاتحاد النفس بتألق الفريق الأول لكرة القدم مع المدرب البرتغالي نونو سانتو هذا الموسم، خاصة أنه كان قريبًا للغاية من حصد لقب دوري المحترفين، قبل أن يخسره في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي.