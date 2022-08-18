تأمل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في حسم صفقة المدافع البلجيكي جايسون دينايير لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد.

دينايير نصراوي

وأكدت تقارير أن نادي النصر توصل لاتفاق مع جايسون دينايير، متفوقًا على فالنسيا وتورينو، وذلك بفضل علاقته المميزة مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتفاعلت الجماهير مع نبأ ضم المدافع البلجيكي، ودشنت هاشتاق دينايير نصراوي ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أبدى مشجعو النصر سعادتهم بالصفقة.

عائلة جايسون دينايير قد تبعده عن النصر

وأكد تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن صفقة جايسون دينايير صاحب الـ27 عامًا مهددة بالفشل، حيث ترفض عائلته الانتقال إلى الشرق الأوسط، وتحاول إقناعه من أجل البقاء في الملاعب الأوروبية.

ولفتت إلى أن الضغط العائلي على المدافع البلجيكي، أعاد الأمل إلى نادي فالنسيا الذي يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن ضمه سيكون في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون الفرنسي.