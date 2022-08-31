يأمل حارس المرمى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش في مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الهلال ضمن منافسات دوري المحترفين.

ستويكوفيتش يتألق ضد الهلال

ويُقدم ستويكوفيتش مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، وكان واحدًا من أبرز حراس دوري المحترفين الموسم الرياضي الماضي، ما يحفزه لمواصلة التألق هذا الموسم.

ويُعد ستويكوفيتش هو حارس المرمى الوحيد الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الموسم الماضي، حيث تعادلا سلبيًا في مباراة، وفاز الفيحاء بهدف نظيف في المواجهة الأخرى.

مباراة الهلال ضد الفيحاء

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيحاء عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة انطلاقته القوية في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، فيما يأمل الفيحاء تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام ضمك.