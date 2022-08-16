ذكرت الشرطة الأمريكية أن سائحَين سعوديَين كانا يسيران في مدينة نيويورك وتحديدًا عند سنترال بارك مباشرة، عندما تمت سرقتهما تحت تهديد السلاح في نحو الساعة 4:30 صباحًا بالتوقيت الأمريكي، وذلك وفقًا لتقرير فوكس نيوز.

وبحسب شبكة ABC 7 المحلية، فإن السرقة تمت من قِبل عدة أشخاص، وقد هرب المشتبه بهم جميعًا ولم يتمكنوا من أخذ أي شيء باستثناء أحد الهواتف المحمولة الخاصة بالسائحين السعوديين.

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، فإن السائح الذي سُرق هاتفه كان يقف مع رجلين آخرين ويتحدث معهما عندما وقع الحادث، ولحسن الحظ، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

عمليات السطو في نيويورك

وتظهر سجلات شرطة نيويورك أن هناك نحو 10294 عملية سطو من بداية عام 2022 وحتى الآن، وهذه زيادة بنسبة 39.8% عن العام الماضي، وشهد شهر يوليو أكبر عدد من عمليات السطو حيث بلغت 1747.

أما عن الجرائم الأخرى والتي يتم تصنيفها على أنها من الجرائم الجنائية الكبرى، فهي: القتل العمد، والاغتصاب، والسطو، والاعتداء الجنائي، والسرقة، وقد انخفضت أعداد جرائم القتل عن العام الماضي بنسبة قدرها 8.1%، لكن ارتفعت جميع الجرائم الأخرى في عام 2022.

ويُعزى ارتفاع معدلات الجريمة جزئيًا إلى قوانين الكفالة المتساهلة في نيويورك، حيث بات يمكن الإفراج عن معظم المتهمين بمعظم الجرائم بناءً على تعهدهم الشخصي بدلًا من تعيين الكفالة.

وقال بول ديجاكومو، رئيس المحققين في مدينة نيويورك، لشبكة فوكس نيوز: المجرمون باتوا يشعرون بالقوة ولا يخشون العواقب، وخلال 40 عامًا من حياتي المهنية لم أرَ أبدًا الوضع بهذا السوء الذي هو عليه الآن.