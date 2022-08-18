أعلن سعيد العويران نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي الأسبق عن انضمامه لـ فريق أبطال فيفا Ultimate Team.

سنرحب قريباً بأسطورة في عالم كرة قدم السعودية والعربية إلى فريق أبطال فيفا ألتميت تيم في #فيفا٢٣. شاهدوا الفيديو أدناه وحاولوا تخمين اللاعب.

ترقبوا الإعلان الرسمي غداً يوم ١٨ أغسطس! pic.twitter.com/EMWpFeND1E — Electronic Arts ME (@EA_ME) August 17, 2022

وقال العويران عبر حسابه في “تويتر” : “بكل فخر واعتزاز يُسعدني أن يتم اختياري لأكون ضمن فريق أبطال Ultimate Team في فيفا 2023، ممثلًا في هذه النسخة لكرة القدم السعودية، شكرًا لتفاعلكم وأتمنى أن تكون النسخة الجديدة ممتعة وأكثر كسابقاتها”.

مسيرة سعيد العويران

وشارك العويران صاحب الـ55 عامًا مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا عام 1992 وكأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، وسجل هدفًا شهيرًا في شباك بلجيكا في مونديال 1994 على طريقة دييغو أرماندو مارادونا في شباك إنجلترا في مونديال 1986 بعد أن راوغ 6 لاعبين من الفريق المنافس.