أعلن الإعلامي الرياضي سلطان الغشيان رحيله عن برنامج “أكشن مع وليد” وعن فريق عمل الإعلامي الرياضي وليد الفراج بعد 8 سنوات من العمل معًا.

رحيل بعد 8 سنوات:

وقال الغشيان عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم وبعد 8 مواسم من الخبرات المتراكمة التي تلقيتها من عراب الإعلام الرياضي وصاحب الفضل الكبير وليد الفراج، أغادر فريق العمل مثمنًا لكل المحبين دعمهم لي وعلى رأسهم أخي الغالي وأستاذي أبو بدر، وغدًا بداية أخرى وتحدٍّ جديد، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد لي ولكم أحبتي”.

وكان سلطان الغشيان قدم مجموعة من حلقات برنامج “أكشن مع وليد” في الموسم الرياضي المنصرم 2021/ 2022 بالتناوب مع الإعلامي المخضرم وليد الفراج.