أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سلطان الغنام قلق المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

إصابة سلطان الغنام ضد العربي

وتعرض سلطان الغنام لإصابة خلال مباراة النصر ضد العربي الودية بالأمس، وتم استبداله في الشوط الثاني، وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وينتظر جارسيا نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها سلطان الغنام في أحد المركز المتخصصة، خاصة أنه من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ويطمح أن تكون إصابته بسيطة ويعود للمران الجماعي.

ولعب النصر ضد العربي بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وانتهت المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يبدأ الموسم بمواجهة الوحدة

وسيبدأ النصر منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.