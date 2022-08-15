اقترب النجم سلمان الفرج من العودة إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، تمهيدًا للمشاركة في المباريات.

سلمان الفرج يقترب من العودة:

ويتواجد سلمان الفرج في مقر نادي الهلال حاليًّا، حيث بدأ اليوم برنامجه اللياقي والتأهيلي الختامي، قبل دخوله في التدريبات الجماعية، وذلك بعد حصوله على إجازة مؤخرًا.

وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة بكسر في الساق نهاية الموسم الماضي، وخضع لراحة سلبية، كما فضل الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز بقاءه في الرياض وعدم المغادرة إلى معسكر برمنغهام.

الهلال يواجه الخليج في بداية الموسم:

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من غيابات عديدة ومؤثرة قبل بدء الموسم الجديد، حيث يفقد 7 لاعبين سواء بسبب الإصابات أو الإيقاف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).