أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التدريبية والتأهيلية الإثرائية برنامج “المدرب الشغوف” .

تطوير مهارات المدربين

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية الدكتور وليد بن صالح باصمد، إن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات 30 من المدربين المعتمدين من منسوبي الرئاسة، وتأهيلهم لتكوين فريق مدربين يقدم الدورات التدريبية لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة من خلال سبع دورات تدريبية، لمدة 25 يومًا.

هدف البرنامج

من جانبه، أوضح الوكيل المساعد للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية أحمد بن عيد الوذيناني أن البرنامج يهدف إلى تزويد المتدربين بالخطوات العملية التدريبية بداية من تحديد الاحتياجات التدريبية إلى تصميم وتنفيذ وتقييم العملية التدريبية، إضافة إلى إكساب المتدربين أساليب ومهارات وفنون التدريب والممارسات العلمية والعملية وكذلك جدارات التدريب، وعيش تجربة تشاركية من خلال المشاركة في حزمة من مجموعات عمل متنوعة ومشاهدة عروض المجموعات الأخرى.

وأضاف الوديناني أن البرنامج يتضمن مجموعة من الدورات وهي (التفكير الإبداعي والتأثير والإقناع ومهارات متقدمة في التواصل والاتصال وفن الإلقاء والحوار والإنصات والعصف الذهني وتصميم وإلقاء العروض التقديمية وتدريب المدربين TOT) .