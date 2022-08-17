عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اجتماعًا مع الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع؛ لبحث سبل التعاون المشترك بينهما، وترأس الاجتماع فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي.

ونوقش خلال الاجتماع سُبل التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، والاتفاق على عددٍ من المبادرات النوعية التي تتماشى في مخرجاتها رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

شراكات واتفاقيات:

وفي ختام الاجتماع رفع أصحاب الفضيلة والسعادة شكرهم لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على دعمه لمثل هذه الشراكات والاتفاقيات.

وحضر الاجتماع من الرئاسة فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين الشيخ محمد بن أسامة خياط، وفضيلة الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ إبراهيم شيبة، وسعادة مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والشراكات المجتمعية الأستاذ عبدالرحمن الوابل، وفضيلة المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية ماجد المسعودي، وفضيلة مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب الشيخ غازي الذبياني، وفضيلة مساعد مدير عام معهد الحرم المكي الشيخ عثمان قاضي، وقد ترأس وفد الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الحسيني، بحضور مجموعة من أصحاب السعادة قادة وضباط الإدارات الدينية والتعليمية بمختلف القطاعات والمناطق.