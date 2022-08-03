حرص اللاعب المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، على دعم زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله وذلك بعد إيقافه لمدة 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم بقرار من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

تفاصيل قرار الإيقاف

وكانت لجنة الاحتراف قررت أمس الثلاثاء إيقاف المهاجم المغربي لاعب نادي الاتحاد 4 أشهر اعتبارًا من تاريخ أمس الثلاثاء الثاني من أغسطس على خلفية توقيعه لنادي الاتحاد بصورة غير قانونية بعد رحيله عن النصر.

وقالت لجنة الاحتراف في بيانها: إنه تم إيقاف اللاعب المغربي حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي إداري العميد لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، مع إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر دون تغريمه.

ونشر حجازي صورة له مع زميله المغربي عبر ” الإنستجرام” مع رمزٍ لليد القوية التي لا تكترث بأي عقبات في إشارة منه إلى انتظاره لزميله المغربي للعودة بقوة للمشاركة في مباريات العميد.