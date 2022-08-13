وثق مقطع فيديو متداول، دخول دب في حالة هلوسة، بعد تناوله نوع مخدر من العسل في غابات تركيا.

Bear eats Mad Honey and gets high 🤣 pic.twitter.com/2Az2eQ2x3z — Lukas Adamowicz (@LukasAdams44) August 11, 2022

العسل المجنون

وأظهر الفيديو المنتشر على موقع “تويتر”، الدب منتشيًا وظهرت عليه علامات الهلوسة الغريبة، بعد تناوله كميات زائدة من عسل مخدر بتركيا.

واستمر الدب بالتصرف بشكل “منتش” عندما تم وضعه في شاحنة صغيرة.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، يُعتقد أن الدب أصبح “ثملا” بعد تناول كمية زائدة من “العسل المجنون”، وهو اسم يطلق على نوع من عسل أشجار الورد، الذي يمكن أن يكون له تأثيرات مهلوسة.

هلوسة وتسمم

وينتج عن العسل الذي يُستخرج من رحيق أشجار الورد، التي تنتشر في مناطق بآسيا وتركيا، تأثيرات خطيرة، قد تؤدي للتسمم أو حتى الهلوسة.

وقالت السلطات المحلية إن الدب نُقل إلى طبيب بيطري، حيث كان يتلقى العلاج ومن المرجح أن يتم إطلاق سراحه في البرية في الأيام المقبلة.

ولاقى فيديو الدب “المهلوس” شعبية ضخمة حول العالم، وأثار تفاعل سكان العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أضحكها تصرفات الدب تحت تأثير “العسل المجنون”.