نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، عدة صور ترصد كمية الأمطار المقدرة عبر الأقمار الصناعية خلال الـ72 ساعة الماضية.

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “كمية الأمطار المقدرة عبر الأقمار الصناعية خلال 72 ساعة ماضية، لاحظ القطاع الغربي من المملكة وكأنه جغرافياً جزء من المنطقة الاستوائية.. ولله في خلقه شؤون.. حالة مدار 22”.

حالة مدار 22

وكان قد تقرر إطلاق اسم مدار 22 على الحالة المطرية الصيفية النادرة التي تعيشها المملكة هذه الأيام وفق ما أعلنه رئيس لجنة تسميات الحالات المناخية، وأستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند في وقت سابق.

وقال المسند إن جمعية الطقس والمناخ السعودية ممثلة في لجنة تسميات أقرت الاسم لتوثيق الموجات المطرية المدارية الممتدة زمنيًا، والتي بدأت أواخر يوليو وتستمر في أغسطس، مشيرًا إلى أن نطاقها يشمل معظم السعودية ودول الخليج واليمن وغربي إيران.

سبب تسمية مدار 22

ولفت إلى أن مدلول التوثيق بهذا الاسم يأتي من كلمة مدار وهي اختصار للمنخفضات المدارية الناشئة عن النشاط الموسمي غير الاعتيادي لحركة الرياح في المحيط الهندي بما يسمي رياح المونسون.

أما دلالة الرقم (22) فهو صيف هذا العام 2022م، ولفت إلى أن الهدف من التسمية هو توثيق الحالة المناخية النادرة زمنيًا ومكانيًا وبهذه الاستمرارية.