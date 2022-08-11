وثق مقطع فيديو متداول جريان السيول بين الدرب وبيش في منطقة جازان بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم.

وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر المياة الغزيرة التي جرت في الأودية والشعاب وتساقطت من المرتفعات.

طقس جازان

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية، وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات فرسان، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش، والحُرّث، والدائر بني مالك، والرّيث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا وهروب. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 ليلًا.

توقعات الأرصاد اليوم

كما توقع المركز في تقريره توقع عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على منطقة نجران.