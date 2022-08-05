تدفقت المياه بشدة في وادي مسلة بأحد المسارحة جنوب جازان بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة فيما لا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من أمطار الخير والبركة.

وادي مسله تصوير حسن الحازمي pic.twitter.com/jyG1FvtrE1 — طقس جازان (@jazan_weather) August 5, 2022

أمطار جازان تتواصل

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول ، على مدينة جيزان ومحافظات الحرث ، والدائر بني مالك، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، وضمد ، وصبيا ، وأبوعريش ، وأحد المسارحة ، وصامطة ، والطوال ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.