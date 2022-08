تصدى نحو 100 من رجال الإطفاء لحريق هائل اندلع في مطار هيثرو في غرب لندن، بريطانيا، وقد وثق مقطع فيديو عمودًا كبيرًا من الدخان يتصاعد في السماء مع اقتراب طائرة من المطار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

Another fire in West London. So close to Heathrow! pic.twitter.com/XnAwDmnoAI

— Anindya Guha (@AnindyaGuhaOrig) August 1, 2022