تصدى نحو 100 من رجال الإطفاء لحريق هائل اندلع في مطار هيثرو في غرب لندن، بريطانيا، وقد وثق مقطع فيديو عمودًا كبيرًا من الدخان يتصاعد في السماء مع اقتراب طائرة من المطار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

Another fire in West London. So close to Heathrow! pic.twitter.com/XnAwDmnoAI — Anindya Guha (@AnindyaGuhaOrig) August 1, 2022

وكتبت فرقة الإطفاء في لندن على تويتر قائلة: إن النار اندلعت فيما يقرب من 15 فدانًا من الأراضي العشبية حول المطار، وهو ما نتج عنه قدر هائل من الدخان، وتبع ذلك إرسال 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل إطفاء لإطفاء الحريق.

وحذر المختصون الأشخاص المجاورين لمنطقة الحريق من فتح النوافذ، حيث قالوا: إن على الجميع إغلاق نوافذهم وأبوابهم؛ حتى لا يتأذى أحدًا من الدخان الناتج الذي قد يسبب الاختناق خاصة لأولئك المصابين بأمراض الصدر مثل الربو والحساسية.

ما سبب الحرق؟

قالت الشرطة البريطانية: إن سبب الحريق لا يزال غير معروف حتى الآن، لكنه بدأ قبل الساعة 2.50 بعد ظهر اليوم بتوقيت بريطانيا.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو: إن الحريق أدى إلى تبديل مدارج الطائرات وأدى إلى بعض التعطيل في العمل، لكن الرحلات نفسها المؤكدة لم تتأثر، مضيفًا: بسبب الدخان الناتج عن الحريق، سنعود مرة أخرى للهبوط على المدرج الشمالي والإقلاع من المدرج الجنوبي، ونعتذر عن التعطيل.

حرائق سابقة:

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نفس المكان إلى حريق كبير، ففي عام 2019، نشب حريق، مرفوق بانفجار، في مخزن قديم للفحم وتصاعدت أعمدة الدخان وسط سماع دويّ سيارات الشرطة والإطفاء.

حرائق في غابات بريطانيا وأوروبا:

ويُذكر أن بريطانيا أصدرت الشهر الماضي تنبيهًا أحمر من الحرارة الشديدة، حيث وصلت الحرارة إلى 40 درجة لأول مرة في تاريخ إنجلترا، ونتج عن ذلك نشوب حرائق عديدة في الغابات.

ولم تسلم أوروبا أيضًا من تلك الحرائق؛ حيث عانت فرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيرهم من الدول من انتشار حرائق الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.