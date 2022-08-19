وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيولًا عارمة تجرف سيارة بمنطقة جازان، بعد هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.

وأظهر المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، انقلاب مركبة أكثر من مرة في سيول عارمة في منطقة جازان.

تحذير الدفاع المدني

هذا ويحذر الدفاع المدني من خطورة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريان السيول، أو أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتشمل الحالة، منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية “صحراء الربع الخالي” والرياض “وادي الدواسر”، وأنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.