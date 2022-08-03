تسببت سيول جازان في جرف عدد من الماشية والحيوانات؛ التي تركها أصحابها في باطن الأودية ما عرضها للغرق في مياه السيول التي انحدرت بشدة.

أكثروا عباد الله من الاستغفار -لعل الله يرحمنا

في السناب متابعة خاصة

في وجود حالة جوية ممطرة قوية ينصح برفع الحلال عن مجاري الأودية و في اماكن مرتفعة

"هذا الكلام عام وليس موجه لاي أحد "

شاهد الحلال شاله السيل في وادي بيض بين الدرب والفطيحة منطقة جازان الله يعوض راعيها بخير pic.twitter.com/bcgZqjk6rk — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) August 3, 2022

نصائح للمزارعين

ووجه الباحث في الطقس، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، نصائح للمزارعين بِشأن إبعاد الماشية عن مجرى السيل وأماكن تجمع المياه حفاظًا على سلامتها.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “في وجود حالة جوية ممطرة قوية ينصح برفع الحلال عن مجاري الأودية وفي أماكن مرتفعة”.

وتابع: “هذا الكلام عام وليس موجهًا لأي أحد، شاهد الحلال شاله السيل في وادي بيض بين الدرب والفطيحة منطقة جازان الله يعوض راعيها بخير”.

أمطار على جازان

يذكر أن الدفاع المدني نبَّه إلى طقس غير مستقر على منطقة جازان حتى الساعة الثامنة مساء. وأصدر المدني عبر تويتر، تنبيهاً متقدماً من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان حتى الساعة الثامنة مساءً، موضحاً أن الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسقوط برد مع سيول.

الطقس المتوقع اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير ، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل.

كما أشار إلى فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.