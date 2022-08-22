انهمك أحد الأشخاص في أداء شيلة وتصوير بث مباشر أثناء القيادة على أحد الطرق ما تسبب في دهس ماشية سائبة كانت على الطريق لكنه لم يتنبه لها.

تعليق فايز المالكي

وأظهر الفيديو الذي نشره الفنان فايز المالكي أحد الأشخاص يقود المركبة ويصور نفسه بالهاتف الجوال وهو يردد أغنية بصوت مرتفع ويتمايل مع الألحان لكن الماشية التي ظهرت على الطريق كانت قريبة بشكل كاف ليصطدم بها.

وجاءت التعليقات على المقطع في أغلبها تؤكد أن الانشغال عن القيادة أحد أكثر أسباب الحوادث والتي قد تكون مميتة في بعض الحوادث.

وعلق فايز المالكي على الحادث بالقول: نهاية الشيلات دايم نكبة.

فيما سخر أحد المغردين من أداء الشخص للشيلة ونشر صورة من المقطع وعلق عليها بالقول:” العمر ما يسوى بدونك دقيقة”.

واتهم أحد المغردين قائد المركبة بالاستهتار وتعمد صدم الحيوانات حيث قال: “هذا استهتار بأرواح الحيوانات وهو شايفهم من زمان قدامه”.