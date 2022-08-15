وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام عسكري لبناني بضرب زوجته بشكل وحشي وإهانتها؛ ما أدى إلى حالة من الغضب والاستياء بين مرتادي مواقع التواصل.

ويُظهر المقطعُ الزوجةَ تتعرض للعنف، بينما كانت جالسة على ركبتيها ورافعة يديها، ويسمع صوت الرجل يهين زوجته أثناء ضربها.

وأفاد مغردون لبنانيون أن المرأة تدعى غنوة رامح علاوي من شمال لبنان، والرجل في المقطع المصور زوجها ويدعى عياش طراق، ويعمل معاونًا أول في قوى الأمن الداخلي في لبنان.

وأطلق المغردون عدة وسوم على تويتر لإنقاذ المرأة، مؤكدين أنها تعرضت للتعنيف والضرب والسحل أكثر من مرة لدرجة أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة لوضع حد لمعاناتها حسب قولهم.