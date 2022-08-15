— m . e (@mohamme72492882) August 15, 2022
عسكري لبناني يهين زوجته
وأفاد مغردون لبنانيون أن المرأة تدعى غنوة رامح علاوي من شمال لبنان، والرجل في المقطع المصور زوجها ويدعى عياش طراق، ويعمل معاونًا أول في قوى الأمن الداخلي في لبنان.
وأطلق المغردون عدة وسوم على تويتر لإنقاذ المرأة، مؤكدين أنها تعرضت للتعنيف والضرب والسحل أكثر من مرة لدرجة أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة لوضع حد لمعاناتها حسب قولهم.
أين الجمعيات النسائية؟
الإعلامية لينا دبسي قالت: “سيدة متزوجة تتعرض للضرب والسحل وتكسير أسنانها بعد مطالبتها بابنها البالغ من العمر أحد عشر شهرًا، أحرقها زوجها وهي حامل في الشهر الخامس. غنوة رامح علاوي تعرضت لأبشع أنواع التعذيب على يد زوجها واعتقدت أن خلاصها بالانتحار، وين الجمعيات النسائية؟”
وقالت مغردة أخرى: “غنوة رامح علاوي هي أم بتتعنف من زمان وهي أخت صديقة والحادثة مؤكدة حاولت تنتحر ليه لإنو القاتل زوجها يهددها”.
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