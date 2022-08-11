أظهر مقطع فيديو مرعب النيران الهائلة التي تدور في هيئة عاصفة تشبه الإعصار بينما تتحرك عبر التضاريس الجبلية في كاليفورنيا، لوس أنجلوس، ذلك بينما كافح رجال الإطفاء النيران سريعة الحركة التي امتدت على مساحة ما يقرب من 150 فدانًا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم استدعاء أكثر من 200 عامل من رجال الإطفاء لمكافحة النيران المستعرة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

سبب اندلاع الحريق في لوس أنجلوس

ومن غير المعروف سبب اندلاع الحريق في لوس أنجلوس، لكن هذه الظاهرة التي يُطلق عليها مصطلح firenado فيرينادو، تحدث عادةً عندما تلتقي درجات الحرارة المرتفعة الشديدة بظروف الرياح المضطربة.

وأظهرت اللقطات المصورة محاولة رجال الإطفاء السيطرة على الحريق الضخم المنتشر على مساحة 150 فدانًا كما أوضحت كمية كبيرة من الدخان التي تتصاعد فوق المنطقة.

أضرار الحريق

لم يهدد الحريق الذي لُقب بـ Sam Fire سام فاير، أي مبنى لكن المسؤولين اضطروا إلى إغلاق الطرق بسبب الحريق.

وجاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه كاليفورنيا محاربة حريق آخر والذي يُسمى بـ ماكيني فاير McKinney Fire والذي انتشر على مساحة 1000 فدان، وهو ما عُرف بـ حريق الغابات الأكثر دموية والأكبر في الولاية هذا العام، ورغم شراسته وإجبار الآلاف على الإخلاء إلا أن سبب اندلاعه لم يكن معروفًا، وقد أودى بحياة أربعة أشخاص، وجرح سبعة، ودمر 185 مبنى سكنيًا وتجاريًا.