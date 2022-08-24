لقي المسؤول الروسي البارز، إيفان سوشكو، 40 عامًا، حتفه في أوكرانيا في انفجار سيارة مفخخة، ويأتي ذلك بعد أيام فقط من اغتيال ابنة ألكسندر دوغين المقرب للرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت شاشات المراقبة اللحظة التي وقع فيها انفجار السيارة المفخخة في ضواحي منطقة أوكرانية محتلة من موسكو والذي أودى بحياة سوشكو، وأظهرت الصور التي التقطت بعد الانفجار الباب الجانبي للسائق مهشمًا، مع تحطم جميع النوافذ وتناثر الحطام عبر الطريق.

وفي حين أفادت الأنباء أن سوشكو كان يأخذ ابنته في رحلة وقت الانفجار، إلا أنه لا يُعتقد أن الطفلة قد تعرضت لإصابات تهدد حياتها، لكن لم يتم التحقق من ذلك بعد.

من هو إيفان سوشكو؟

تم تنصيب إيفان سوشكو كرئيس للإدارة العسكرية المدنية في مدينة ميخائيلوفكا التي استولت عليها القوات الروسية في مايو وهي المنطقة التي تضم أكبر محطة نووية في أوروبا.

وقالت موسكو إن الهجوم نفذه مخربون في المنطقة، وتعهدت بتعقبهم، قائلة أيضًا إن أوكرانيا تهاجم المسؤولين المدعومين من روسيا الذين يساعدون في تحسين حياة الأوكرانيين.

ولم يعلق المسؤولون الأوكرانيون بعد على التفجير، لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي كان قد نفى بشدة قيام عملائه باغتيال داريا دوجينا، 29 عامًا، ابنة الفيلسوف الملقب بالعقل المدبر لعملية روسيا في أوكرانيا، ألكسندر دوغين.

وقالت روسيا إن ناتاليا فوفك، وهي أم تبلغ 43 عامًا، عملت لصالح جهاز المخابرات السرية في كييف وهي من اغتالت داريا.