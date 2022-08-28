شهدت المدارس بمختلف مراحلها الدراسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم عودة طلابها وطالباتها ومنسوبيها لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٤ هـ وسط منظومة من التجهيزات والخدمات التي أعدَّتها وزارة التعليم.

فقد عملت الوزارة على تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتحسين البيئة التعليمية في جميع المراحل وتأمين احتياج المدارس من التجهيزات المدرسية والمختبرات، وكافة الوسائل والتقنيات التربوية ومصادر التعلم الحديثة؛ للإسهام في إكساب الطلبة المهارات والمعارف اللازمة وتطوير العملية التعليمية ورفع مخرجاتها، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومتطلبات التنمية الوطنية.

مشاعر الطلاب في بداية العام الدراسي

ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” أولى لحظات العودة للمدارس لعام ١٤٤٤هـ، وسط حضورٍ ارتسمت فيه ملامح البهجة والسرور على محيّا الطالبات ومدى سعيهم لطلب العلم، واجتهادهم لرفع راية الوطن بالمستقبل.

وتجوّلت عدسة “واس” في “روضة 187” بالرياض، التي استحدثت مكاناً جاذباً للطفل، بألعاب حركية جماعية تنظمها معلمة الفصل مع الاطفال لتشجع الطفل على التعارف مع أصحابه، وأناشيد تربوية ترحيبية مشوقة، بالإضافة إلى الرسم الحر الذي يساعد على أن يعبر الطفل عن مشاعره بالعودة المدرسية.

وأوضحت مديرة الروضة 187 بالرياض ثريا الدخيّل، أن التهيئة النفسية المسبقة للطفل ستؤثر إيجابًا على الطفل ، مشيرةً إلى تزويد الأهالي بدليل الصحة المدرسية المعتمد من وزارة الصحة وزارة التعليم، الذي يشمل نصائح عامة لعودة دراسية صحية تدعم مناعتهم، إضافةً إلى إرسال ضوابط وأنظمة برنامج التهيئة للأطفال لتوضيح مواعيد الحضور و الانصراف، منوهةً أن الأطفال هم محور العملية التربوية في الروضة.

من جهتها قالت مديرة مدرسة “عذبة الخزرجية” للمرحلة الابتدائية هدى المرشد ” إنه تمت مباشرة منسوبي المدرسة بدءًا من الأسبوع الماضي بمتابعة من وزارة التعليم ومكتب تعليم العارض حتى اكتملت جاهزية المبنى من صيانة ونظافة وتنظيم وتسليم الكتب مع مراعاة المتطلبات اللازمة للاستقبال في الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي بنين وبنات بما يهيئ الراحة النفسية والتكيف المدرسي وبما يوافق برامج التهيئة الإرشادية المشوقة لاحتواء الطلاب وفق الدليل المنظم.

اليوم الدراسي الأول

بدورها أبانت مديرة مدرسة “متوسطة طويق” ختام علي أن اليوم الدراسي الأول مهم جداً وعليه قامت “متوسطة طويق” بتفعيل الإذاعة المدرسيه حتى تبث روح الحماس في طالباتها وأطلقت برنامجاً تعريفياً لاستقبال الطالبات الجدد من الصف الأول متوسط لتهيئتهم والرفع من دافعية التعلم لديهم عن طريق عرضٍ تعريفي بنظام المدرسة وبمرافقها حتى يسهل على الطالبة المستجدة معرفة كل ما يخص مدرستها الجديدة وأيضاً تم تخصيص ركن إفطار صحي جماعي تحت إشراف منسوبي المدرسة في أول يوم إضافةً إلى جلسات تعريفية للطالبات بمشاركاتهم وإنجازاتهم السابقة وهواياتهم ومواهبهم حتى تتمكن المدرسة من الإسهام في تطويرها وتنميتها.

وقالت مديرة مدرسة ” عاتكة بنت الوليد” للمرحلة المتوسطة الأستاذة حصة المطيري ” إنه في بداية العام تم حث المعلمات على استشعار المسؤولية ورسم أهداف واضحة ودقيقة ووضع خطط لتسهيل سير العملية التعليمة كما سعت المدرسة للعمل على بناء علاقات جيدة بين المعلمات والطالبات والتعرف على الطالبات المستجدات من خلال برامج تعريفية وجلسات حوارية”.

فيما أوضحت مديرة متوسطة وثانوية جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن فاطمة الخليفة أن المدرسة بدأت هذا العام وبصورة استثنائية بتوزيع الكتب على الطالبات من يوم الاثنين ١٤٤٤/١/٢٤ هـ، حيث تم الانتهاء من استلام الكتب خلال الأسبوع الماضي وتنصيب خطة اليوم الأول وتهيئة منصة مدرستي، إضافةً إلى تهيئة الفصول وقوائم الأسماء والجداول وبرامج الإذاعة، والانتهاء من الخطط الصحية المدرسية ومصادر التعلم.

وذكرت أن الأنشطة التي سيقدمونها تتضمن الإذاعة المدرسية لاستقبال الطالبات في اليوم الأول وبرنامج لتهيئة للطالبات في جميع المراحل العلمية وللطالبات في الصف الأول متوسط والصف الأول ثانوي على وجة الخصوص حيث سيتم إعداد برنامج تعريفي لهم بالمدرسة ومرافقها وللسلوك والمواظبة.

مشروع تجويد التعليم

ولفتت إلى أن المدرسة بصدد تبني مشروع تجويد التعليم في مواد (الرياضيات والعلوم والعربي)، حيث تم الانتهاء خلال العام الماضي من تحليل نتائج الطالبات والانطلاقة ستكون من يوم الأحد بإذن الله، وسيعقد الاجتماع مع المعلمات لإعداد ونشر الخطة للمشروع ثم البدء في الاختبارات القبلية للطالبات.

من جانبها، أشارت الموجهة الطلابية في ثانوية جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن فاطمة عايش المطيري، إلى أن أولى برامج استقبال الطالبات ستبدأ بعرض فيديو وعبارات ترحيبية عبر الشاشات الإلكترونية، وبرنامج ترفيهي تعريفي للطالبات المستجدات، وبرنامج إذاعي خلال الطوابير الصباحية، والتعريف بالنظام المدرسي، بالإضافة إلى متابعة الطالبات غير القادرات على التكيف لمساعدتهن.

فيما أشاد أولياء أمور عدد من الطالبات بكل ما يُقدّم من جهود وعطاءات تربوية بناءة لخدمة ومساندة الطالبات ودعمهن وتنمية مهاراتهن في التعلم.