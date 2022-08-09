تحولت بعض الحفر شرق نجران إلى بحيرات وبرك ومستنقعات مياه، بفعل تراكم مياه الأمطار فيها إثر الموجة الممطرة التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية.

وقد أثارت المياه المتراكمة في الحفر قلق الأهالي بشأن سلامة الأطفال والمارة لا سيما وأنها تعتبر مرتعًا للحشرات، والحيوانات الزاحفة.

حماية المارة

وأشار أهالي المنطقة إلى أن الحفر يصل عمقها إلى 5 أمتار، وبعرض 30 مترًا، دون وجود أي حواجز حولها، لحماية المارة.

وطالبوا المسؤولين بالتدخل لحماية سكان المكان، لافتين إلى تقدمهم أكثر من مرة ببلاغات إلى أمانة نجران، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء.

يذكر أن الدفاع المدني قد أعاد التحذير مرارًا خلال الأسبوع الماضي من خطر الاستحمام في مياه السيول أو الأودية، وأماكن تجمع المياه؛ لما تسببه من تهديد بالغرق، فضلًا عن تواجد بعض الحيوانات السامة بها.