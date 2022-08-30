أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم عدم ممانعتها على عملية استحواذ شركة سامي للفضاء والطيران المحدودة على 51% من الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية.

وستملك شركة سامي للفضاء والطيران المحدودة 51% من (الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية) بينما ستحتفظ شركة بوينج بحصتها في الشركة والبالغة 49%.

وعرفت الهيئة العامة للمنافسة البعد السلعي للصفقة بسوق خدمات وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات العمودية (الهليكوبترات)، مضيفةً أنها قامت بتحديد النطاق الجغرافي للصفقة بالسوق العالمي، وعليه قامت الهيئة بدراسة سوق خدمات وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات العمودية (الهليكوبترات) في العالم لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وخلصت دراسة الهيئة أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر في المنافسة في المملكة كون أطراف الصفقة يملكون حصصًا ضئيلة في السوق المعني ولا تثير مخاوف على المنافسة.

وبيّنت الهيئة العامة للمنافسة أن الصفقة لن تؤدي إلى أي زيادة في الحصة السوقية كون أن المنشأة المستحوذة لا تنشط في السوق المعني، وبالتالي لن ينتج من هذا الاستحواذ أي هيمنة سوقية.

وفي ذات السياق، صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود بأن الهيئة العامة للمنافسة حريصة على المحافظة على استقرار الأسواق ورفاهية المستهلك عند تحليلها لطلبات التركز الاقتصادي.