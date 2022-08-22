دشنت إدارة فهد بن نافل، مساء اليوم الاثنين، شعار الهلال الجديد، لتبدأ الجماهير في التساؤل عن معناه.

تدشين شعار الجديد:

وكشف النادي عن شعار الهلال الجديد، وتفاعلت الجماهير مع تدشينه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأشادوا باختياره، حيث أكدوا أنه “فخم” للغاية يليق بالزعيم السعودي.

وظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، وهو مرتدٍ القميص بالشعار الجديد، وقام عضو الشرف الذهبي، الأمير الوليد بن طلال بشراء أول قميص مقابل مليوني ريال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

معنى شعار الهلال الجديد:

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن معنى شعار الهلال الجديد، وأوضح أنه اكتسى باللون الأزرق ممثلًا لألوان الهلال العريق وقوته، متسمًا بالمرونة والقوة ليلائم كافة الاستخدامات.

وكُتب استخدام حرف الهاء باللغة العربية، بقوسي الهلال رمزًا للأصالة، وحرف الـH باللغة الإنجليزية اختصارًا لاسم النادي، وجاء اندماج الحرفين باللغتين لتمثيل الشعار على هيئة درع شامخ وصلب يناسب كافة الرياضات، وحاملًا قيم ومبادئ النادي.