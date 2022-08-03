أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، صباح اليوم الأربعاء، عن رصد حلقة كبيرة جدًا من البلازما على الطرف الشرقي للشمس ضمن نشاط الدورة الشمسية الخامسة والعشرين، مؤكدة أنه لا يوجد له تأثير على الكوكب.

وذكرت فلكية جدة، أن طول القوس يبلغ 325,000 كيلومتر – تقريبًا المسافة بين الأرض والقمر، وهذا ما يجعله هدفًا سهلاً للتلسكوبات الشمسية الصغيرة.

ما هو الشواظ الشمسي

ويعد الشواظ الشمسي عبارة عن سحابة من غاز الهيدروجين تمسك بها الحقول المغناطيسية.

ومن المعروف بأن الغلاف الجوي للشمس يتكون من غازات متأينة ساخنة للغاية تعرف بالبلازما (الحالة الرابعة للمادة) لا تطلق الكثير من الضوء المرئي، والشواظ يحتوي على بلازما أبرد بكثير مماثلة في تكوينها لطبقة (الكروموسفير) التي توجد فوق طبقة الفوتوسفير.

وحسب فلكية جدة، تتدفق بلازما الشواظ على طول هيكل ملتوي ومتشابك من المجالات المغناطيسية الناتجة عن الدينامو في باطن الشمس وهي عبارة عن عملية فيزيائية تولد حقل الشمس المغناطيسي، وتكون بلازما الشواظ عادة مضيئة أكثر مائة مره وأكثر كثافة من بلازما “الهالة”، لافتة إلى أن الشواظ يتشكل على فترات زمنية من حوالي يوم واحد ويمكن أن يستمر مرئي لبعض الوقت وهو يمتد مئات الآلاف الكيلومترات نحو الفضاء.

انهيار الشواظ

وأوضحت أن بعض الشواظ يتفكك وينهار عندما تصبح بنيته غير مستقرة وينفجر نحو الخارج ويحرر البلازما، إلا أن جاذبية الشمس تحافظ على الشواظ تحت السيطرة، فمعظم كتلته تسقط عائدة لسطح الشمس حيث يتم امتصاصها من جديد.