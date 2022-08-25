حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الفيحاء وضمك وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين في افتتاح موسم 2022/2023.

القائم يمنع الفيحاء من اول أهداف الموسم ⚽️❌#الفيحاء_ضمك#SSC pic.twitter.com/J0wokKYdtC — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2022

وبدأ نادي الفيحاء الشوط الأول ضاغطًا بكل قوة، بحثًا عن تسجيل الهدف الأول حيث سدد أحد لاعبي الفريق البرتقالي كرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول لتنتهي أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين.