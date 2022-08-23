وضع معلم التربية البدنية خالد عبدالعزيز شيكات لطلابه المتفوقين لتحفزيهم على أداء الرياضة والانتظام في الخبرات التعليمية.

فيديو | معلم التربية البدنية خالد عبد العزيز يضع شيكا تحفيزيا لطلابه المتفوقين.. ويقول لـ #الراصد: البدناء الأكثر تفاعلا في حصة الرياضة pic.twitter.com/G3X4dZk5YK — الراصد (@alraasd) August 23, 2022

شيكات تميز:

وقال المعلم خالد عبدالعزيز في تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: إن التحفيز فوري من خلال شيكات تميز يقدمها للطلاب لإتقان الخبرات التعليمية، وهي عبارة عن كوبونات شراء من المقصف المدرسي.

أصحاب الوزن الزائد الأكثر حماسة:

ولفت إلى أن التحفيز يكون في ألعاب كرة القدم أو الجمباز وما شابه، حيث كان أكثر الطلاب تفاعلًا وتقبلًا هم أصحاب الوزن الزائد عكس الآخرين حتى إن لديهم حماسًا أكبر.