وضع معلم التربية البدنية خالد عبدالعزيز شيكات لطلابه المتفوقين لتحفزيهم على أداء الرياضة والانتظام في الخبرات التعليمية.
فيديو | معلم التربية البدنية خالد عبد العزيز يضع شيكا تحفيزيا لطلابه المتفوقين.. ويقول لـ #الراصد: البدناء الأكثر تفاعلا في حصة الرياضة pic.twitter.com/G3X4dZk5YK
— الراصد (@alraasd) August 23, 2022
شيكات تميز:
وقال المعلم خالد عبدالعزيز في تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: إن التحفيز فوري من خلال شيكات تميز يقدمها للطلاب لإتقان الخبرات التعليمية، وهي عبارة عن كوبونات شراء من المقصف المدرسي.
أصحاب الوزن الزائد الأكثر حماسة:
ولفت إلى أن التحفيز يكون في ألعاب كرة القدم أو الجمباز وما شابه، حيث كان أكثر الطلاب تفاعلًا وتقبلًا هم أصحاب الوزن الزائد عكس الآخرين حتى إن لديهم حماسًا أكبر.
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