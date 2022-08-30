أعرب رئيس ضمك السابق، صالح أبو نخاع عن سعادته بما حققه مع النادي طوال الأربع سنوات الماضية، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداده للعمل في أي منصب رياضي خلال الفترة المقبلة.

خالد آل مشعط رئيسًا لنادي ضمك

وأُقيمت الجمعية العمومية لنادي ضمك بالأمس، وتم الإعلان عن فوز خالد آل مشعط برئاسة مجلس الإدارة، بالتزكية، حيث إنه الوحيد الذي تقدم للرئاسة، ويمكن الاطلاع على القائمة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شكر الجميع على الدعم

وقال صالح أبو نخاع: “أشكركم بكل أمانة، لأول مرة أتحدث، أولًا أشكر الجميع على الدعم، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الداعم الأكبر للرياضة والرياضيين السعوديين، وأصبحنا الآن نجد منتخباتنا في جميع النهائيات وننافس على الذهب في جميع الألعاب”.

وتابع صالح أبو نخاع: “وزير الرياضة، يجب شكره على كل صغيرة على جميع اجتماعاتنا واتصالاتنا وسؤالنا ولقاءاتنا كان دائمًا وأبدًا داعمًا وموجهًا، وحريصًا على مصلحة كل الأندية.

واستكمل صالح أبو نخاع: “أشكر الاتحاد السعودي وجميع العاملين والرابطة وجميع منسوبيها والأندية، والجميع في السعودية يتحملون النجاح والفشل، كما أشكر جميع وسائل الإعلام فردًا فردًا، دعمتونا ودعمتوا الرياضة ودعموتني، وكنتوا حريصين حتى في انتقاداتكم، حتى الحكام وجميع العاملين في الرياضة ألف شكر لكم”.

وأضاف: يجب أن أشكر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، وقف بصدق معنا، كان ملهمًا وموجهًا، ورجلًا صادقًا، وصاحب إنجاز، ويحب أن تكون المنطقة بالقمة، وأشكر جميع أعضاء الشرف ورئيس هيئة أعضاء الشرف، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبي النادي والجماهير الغالي والحبيب”.

سبب ابتعاد صالح أبو نخاع عن رئاسة النادي

وبسؤاله عن عدم توافق شرط من الشروط معه لذلك ابتعد عن رئاسة نادي ضمك، قال صالح أبو نخاع: “صحيح.. ولكن هذا ليس الشرط الوحيد، أنا ما قدمت، يشهد الله إنني ما قدمت، من 4 سنوات أعمل وأحتاج إلى الراحة مع أسرتي وأبنائي، وأشكر كل من تحمل معي كل هذه الأعباء.. مديون دين كبير جدًا بكل أمانة لهم”.

وواصل تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: “كملنا مسيرة بعد السابقين، حققوا ما حققوه وبنوا ما بنوا، أول عام صفينا الديون وصعدنا لدوري المحترفين للمرة الأولى؛ وهذا منجز، وظلينا لـ3 مواسم بتوفيق الله ودعم المحبين”.

وكان يتولى صالح أبو نخاع رئاسة مجلس إدارة نادي ضمك خلال الفترة الماضية، قبل أن يجبره شرط الشهادة الجامعية عن منصب الرئيس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

علاقة مستمرة مع نادي ضمك

وأردف: “لم تنته علاقتي بضمك، ضمك في القلب، والإخوان برئاسة خالد آل مشعط وأعضاء الإدارة على عيني، وسنظل داعمين لهم وندعمهم ونساندهم ونوجههم، ولا يزعلون إذا انتقدناهم في بعض الأمور، لأننا حريصون على نجاحهم، وأي شيء يساعدهم نحن معهم”.

وعن موقفه بشأن تولي أي منصب رياضي خلال الفترة المقبلة، قال صالح أبو نخاع: “سمعًا وطاعة، أي منصب رياضي مستعد له وسأقدم كل ما لدي لخدمة الوطن، ومستعد أبذل أي شيء لرد أي جزء بسيط من أفضاله”.