قالت صحيفة The Fintech Times البريطانية إن السعودية أصبحت تقترب من تحقيق أهداف رؤية 2030 رغم أنه لا زال هناك فترة زمنية جيدة، وذلك في مجال المدفوعات الرقمية.

وتابعت الصحيفة أن المملكة تسرع من توسعها في خدمات التكنولوجيا المالية و المدفوعات الرقمية ودخلت في مراحل متقدمة لتوقيع شراكات مع مقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية والبنوك.

المدفوعات الرقمية تشهد تطورًا سريعًا

ويتطور سوق المدفوعات الرقمية في المملكة بسرعة لمواكبة رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى زيادة عدد المعاملات غير النقدية إلى 70% في عام 2025، وتساعد على تحقيق تجربة رائعة للعملاء المحليين، باختلاف الطبقات، ففي حين أنه في السنوات الماضية كانت محتكرة على المتعلمين أو الأغنياء إلا أنها حاليًا تغلغلت في كل جوانب المجتمع.

تأثير إيجابي لتبني مجال التكنولوجيا المالية

وتابع التقرير: يفتح مجال التكنولوجيا المالية فرصًا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتوسيع أسواقهم بطرق غير محدودة، وأدركت المملكة هذه الإمكانات غير المستغلة لمجال المدفوعات الرقمية وبالتالي تبنت هذا المجال سريعًا وجهته أولوية رئيسية في رؤية 2030.

واستطرد تقرير الصحيفة البريطانية: التأثير الإيجابي لهذا التبني واضح، فهو يعزز المدفوعات الرقمية الكفاءة عبر القطاعين العام والخاص، كما أن المعدل الهائل لاعتماد الدفع الرقمي في جميع أنحاء السعودية يوفر وصولاً سهلاً للسكان إلى أنظمة مدفوعات موثوقة وآمنة وميسورة التكلفة وملائمة للاستخدام، وهو ما يعزز بدوره الشمول المالي.

واختتم قائلًا: تواصل المملكة العربية السعودية إجراء تحول سريع نحو الاقتصاد الرقمي في فترة زمنية متسارعة، لأنها تتمتع باقتصاد مزدهر مع بنية تحتية رقمية سريعة التطور ومشهد متطور للتكنولوجيا المالية، كما أدت المبادرات الحكومية التي تدعم التحول الرقمي إلى زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية وتوسيع الوصول إلى الأدوات المالية الرقمية.