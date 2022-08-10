حقق مهرجان بريدة للتمور ــ الذي يعد من أهم المهرجانات الاقتصادية الزراعية على مستوى العالم ــ صفقات تتجاوز حاجز الـ 80 مليون ريال خلال الـ 9 أيام الأولى من انطلافه.

فيديو | صفقات "النفط الأصفر" في بريدة تتجاوز حاجز 80 مليون ريال#الإخبارية pic.twitter.com/pq3OA61WXO — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 9, 2022

أرقام هامة بمهرجان التمور

وبحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، استطاع مهرجان بريدة للتمور تحقيق أرقام وإحصائيات مهمة خلال الـ 9 أيام الأولى من انطلاقه، فوصل للسوق أكثر من 4 مليون كيلو جرام من التمور في 12 ألف سيارة، فيما تجاوز عدد زائري المهرجان 75 ألف زائر.

ووصلت التداولات والمبيعات من المهرجان إلى أكثر من 80 مليون ريال،

وتعد تمور القصيم نافذة تسويقية مهمة للتاجر والدلال والمزارع، وهي فرصة استثمارية وتسويقية مهمة لشباب وفتيات المنطقة وصورة للمستهلك الذي يصله التمر بأعلى جودة.

تنظيم لمدة شهر

يذكر أن مهرجان بريدة للتمور انطلق أول أغسطس الجاري، بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وإشراف إمارة المنطقة، بالشراكة مع أمانة القصيم، وهيئة فنون الطهي والمركز الوطني للنخيل والتمور.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان لمدة 30 يوماً، بمدينة التمور ببريدة.

وقال مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، إن مهرجان تمور بريدة يحظى باهتمام ومتابعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

منظومة متكاملة

وأكد الرجيعي أن المهرجان هيأ منظومة متكاملة من الفعاليات والخدمات التي تواكب الحدث، ورسم أبعاداً مثالية ومنظمة لتسويق التمور، كما هيأ مجموعة من البرامج المصاحبة التي تعني بالتمور ومشتقاتها.

وأشار إلى أن المهرجان يسعى إلى زيادة النطاق التسويقي لتمور المنطقة، وجذب القوة الشرائية وتوسيع دائرتها وتهيئتها للمستهلك والمستثمر وتصديرها داخل المملكة وخارجها.