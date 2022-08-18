أظهرت مجموعة من الصور الرائعة تقدمًا كبيرًا تم إحرازه في موقع محمية جزر أمهات التابع لمشروع البحر الأحمر السياحي العملاق في السعودية، والذي يتم تحت برنامج رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والإيرادات بعيدًا عن النفط.

Work is well underway with the two resorts on Ummahat Islands. To date, more than 85 off-site manufactured beach & overwater villas have been fabricated and assembled on site. Combined these resorts will offer 172 hotel keys. #LeadingTheWay pic.twitter.com/Qmx7jBpsgj — The Red Sea Development Company (@TheRedSeaGlobal) March 30, 2022

منتجع نوجوما في البحر الأحمر

وشاركت وكالة رويترز الصور التي نقلتها عن جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير (TRSDC) وهي توضح بناء منتجع نوجوما الذي يضم 82 غرفة والذي من المقرر أن يستقبل أول ضيوفه في عام 2023.

ومنتجع نوجوما هو جزء من سلسلة ريتز كارلتون ريزيرف أو محمية ريتز كارلتون، وهو جزء من سلسلة فنادق ريتز كارلتون، علمًا بأن هناك 5 فقط من محميات ريتز كارلتون في جميع أنحاء العالم، وفقًا للمعلومات المتوفرة على موقع الفندق وذلك في كل من تايلاند واليابان وإندونيسيا وبورتوريكو والمكسيك.

وتقع محميات ريتز كارلتون في زوايا منتقاة بعناية من العالم، وتتميز بأجواء أنيقة ومريحة وحميمة.

ويقع منتجع نوجوما على مجموعة من الجزر الخاصة، والتي تعد جزءًا من مجموعة جزر بلو هول Blue Hole في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يشتمل على منتجع صحي وحمامات سباحة وأماكن متعددة للطهي ومنطقة للبيع بالتجزئة ومجموعة متنوعة من عروض الترفيه.

وتُظهر الصور التي شاركها باغانو الأذرع الممتدة للجزيرة مع وجود العديد من الأصداف الخارجية للمكان الموجود بالفعل، كما أن الامتداد الدائري المميز للجزيرة، والذي من المتوقع أن يكون بمثابة ممر إلى الغرف الموجودة على الماء، بدأ يتشكل أيضًا وفقًا للصورة الجوية.

مشروع البحر الأحمر وفقًا لرؤية 2030

عند الانتهاء من مشروع البحر الأحمر في عام 2030، ستوفر الوجهة ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية عبر 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، وهو وجهة سياحية على طول الساحل الغربي للمملكة، وواحد من ثلاثة مشاريع ضخمة أعلنت عنها السعودية في عام 2017.

وتم تصميم مشروع البحر الأحمر ليصبح وجهة سياحية فاخرة تحتضن الطبيعة والثقافة والمغامرة، مع وضع معايير جديدة في التنمية المستدامة، ويمتد المشروع على 28000 كيلومتر مربع على ساحل البحر الأحمر في السعودية.

وقالت رويترز إن السعودية تهدف إلى استقبال أكثر من 70 مليون زيارة سائح هذا العام بعد أن اجتذبت 62 مليونا العام الماضي، مما يؤكد جهود المملكة المتضافرة لتعزيز صناعة السفر، حيث بدأت المملكة في السنوات الأخيرة في الترويج للسفر الترفيهي كجزء من إستراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.