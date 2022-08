أظهرت مجموعة من الصور الرائعة تقدمًا كبيرًا تم إحرازه في موقع محمية جزر أمهات التابع لمشروع البحر الأحمر السياحي العملاق في السعودية، والذي يتم تحت برنامج رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والإيرادات بعيدًا عن النفط.

Work is well underway with the two resorts on Ummahat Islands. To date, more than 85 off-site manufactured beach & overwater villas have been fabricated and assembled on site. Combined these resorts will offer 172 hotel keys. #LeadingTheWay pic.twitter.com/Qmx7jBpsgj

— The Red Sea Development Company (@TheRedSeaGlobal) March 30, 2022